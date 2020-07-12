أوبك ودول حليفة تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

المصدر: رويترز

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن أوبك والدول الحليفة تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا.

وزادت أسعار النفط بأكثر من 2%، الجمعة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام قياسية قوض التوقعات لتعاف سريع لاستهلاك الوقود.

وتدعمت الأسعار أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط والغاز العاملة إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع العاشر على التوالي.

وجرت تسوية خام برنت بزيادة 89 سنتا، أي ما يوازي 2%، إلى 43.24 دولار للبرميل، وجرت تسوية الخام الأمريكي على ارتفاع 93 سنتا، أو 2.4%، إلى 40.55 دولار للبرميل.

دعم أسعار النفط أيضا صعود الأسهم. وأشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تعاف لنشاط الأعمال بالولايات المتحدة في يونيو.

وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على الخام الأمريكي تغير يذكر، في حين حقق برنت مكسبا أسبوعيا بنحو 1%.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، عازية ذلك إلى انخفاض بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

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