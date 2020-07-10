روسيا تحدد موعداً لاستئناف الرحلات الدولية

المصدر: رويترز

اقترحت الحكومة الروسية اليوم "الجمعة" استئناف الرحلات الجوية الدولية اعتباراً من 15 يوليو بعد أن سمحت للمنشآت الرياضية والمطاعم بالعودة للعمل على الرغم من تسجيل آلاف حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ومن مواصلة التجارب على عقار لعلاج كوفيد-19. وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة إنه سيكون على الأجانب الوافدين إلى روسيا تقديم نتيجة تحليل أجري قبل ثلاثة أيام من وصولهم إلى البلاد تؤكد خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بالدخول.

ويقود صندوق الاستثمار الروسي المباشر (آر.دي.آي.إف) سباق التجارب على دواء أفيفافير المضاد للفيروسات والمعروف في اليابان حيث جرى تطويره للمرة الأولى باسم أفيجان.

وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 6635 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 713936 حالة، وهو رابع أكبر حصيلة في العالم. لكن العدد اليومي للحالات الجديدة يعد انخفاضا من ذروة بلغت 12 ألفا تقريبا في منتصف مايو .

وتجاوزت حالات الوفاة بفيروس كورونا في روسيا 11 ألفا اليوم الجمعة بعدما أعلنت البلاد عن تسجيل 174 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ عدد الوفيات 11017. وتقول روسيا إن 489068 مريضا تعافوا.

وقالت خدمة الإحصاء في البلاد إن معدل الوفيات في مايو أيار كان مرتفعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وجرى تسجيل كوفيد-19 كسبب الوفاة الرئيسي في 7444 وفاة من أصل 18375 مسجلة في ذلك الشهر.

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