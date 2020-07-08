النفط يتراجع.. وزيادة المخزونات الأمريكية توقد شرارة مخاوف تجاه الإمدادات

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ أظهرت بيانات في القطاع زيادة مخزونات الخام الأمريكية وهو ما يضيف لمخاوف بشأن فائض المعروض فيما تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في إلقاء ظلال من الشك على تعاف في الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.3% إلى 42.97 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.3% إلى 40.51 دولار للبرميل لتقبع في النطاق المحدود الذي تحركت فيه في الأسابيع القليلة الفائتة.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا ثلاثة ملايين حالة في الولايات المتحدة حتى أمس الثلاثاء حيث أعلنت المزيد من الولايات رصد أعداد قياسية من الحالات الجديدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بتراجعها على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت أكثر من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي وهو تراجع أقل من 670 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة.

لكنها توقعت أيضا تعافي الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية 2021.

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