الذهب قرب ذروة 8 أعوام مع تزايد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1794.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:59 بتوقيت جرينتش عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 عند 1796.93 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1806.90 نقطة.

وقال ستيفن اينس المحلل في شركة الخدمات المالية أكسي كورب "يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة.

وأضاف اينس: "إذا استمر المنحنى حادا ولم يكبح الفيروس، سوف نتخطى مستوى 1800 دولار فقط لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون مضطرا لإضافة المزيد من التحفيز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4% إلى 832.15 دولار.

وخسرت الفضة 0.2% إلى 18.27 دولار.

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