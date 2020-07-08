بوينج تتفق على تعويضات لعائلات ضحايا "طائرة ماكس" في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تسوية نحو 90% من دعاوى تعويض عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة طراز بوينج 737 ماكس التابعة لشركة ليون أير الماليزية في إندونيسيا في أكتوبر 2018.

وقالت بوينج في بيان إلى إحدى المحاكم الاتحادية بمدينة شيكاجو الأمريكية أمس الثلاثاء إنه تمت تسوية دعاوى عائلات 171 ضحية من ضحايا الحادث البالغ عددهم 189 قتيلا كانوا على متن الرحلة جيه.تي 610 لشركة طيران ليون أير.

ولم تكشف الشركة عن قيمة التعويضات التي وافقت على دفعها لعائلات الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم جميعا في الحادث.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة بوينج القول إنه تمت تسوية 5 من دعاوى التعويض جزئيا لآنها تضمنت أكثر من دعوى عن الضحية الواحدة أو تتولاها أكثر من شركة خدمات قانونية واحدةـ مضيفة أن الشركة متفائلة بإمكانية تسوية باقي الدعاوى.

كانت الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس التابعة لشركة الطيران منخفض التكاليف الماليزية ليون أير تحطمت فوق بحر جاوا بإندونيسيا في أكتوبر 2018.

وفي مارس 2019 تحطمت طائرة ثانية من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية فوق إثيوبيا ما أدى إلى مقتل 157 شخصا.

ودفع الحادثان سلطات السلامة الجوية في العالم إلى اتخاذ قرار بوقف تشغيل جميع طائرات هذا الطراز لحين التأكد من سلامته وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

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