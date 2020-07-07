انخفاض معدل البطالة في السعودية في الربع الأول 2020
أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت في الربع الأول من عام 2020 إلى أقل من 12% وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، لكن البيانات لم تعكس تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن البطالة نزلت إلى 11.8% من 12% في الربع السابق.
وأضافت أن البيانات في هذه الإحصائيات لم تعكس بعد تأثير أزمة كوفيد-19، إذ جرى تجميعها في وقت مبكر من الربع الأول.
وتستهدف إصلاحات اقتصادية سعودية بدأت في 2016 خلق ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى7% بحلول عام 2030.
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