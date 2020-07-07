انخفاض معدل البطالة في السعودية في الربع الأول 2020

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت في الربع الأول من عام 2020 إلى أقل من 12% وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، لكن البيانات لم تعكس تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن البطالة نزلت إلى 11.8% من 12% في الربع السابق.

وأضافت أن البيانات في هذه الإحصائيات لم تعكس بعد تأثير أزمة كوفيد-19، إذ جرى تجميعها في وقت مبكر من الربع الأول.

وتستهدف إصلاحات اقتصادية سعودية بدأت في 2016 خلق ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى7% بحلول عام 2030.

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