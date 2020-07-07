المفوضية الأوروبية تتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بـ8.7%

المصدر: د ب أ

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ8.7% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في أيار/مايو بتسجيل انكماش بـ7.7% .

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها تتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تعافيا في 2021 "أقل قليلا" مما كانت توقعته في السابق، بتسجيل نمو بـ6.1%.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضوا، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في 2020 ، مقابل نمو بـ5.8% في العام المقبل.

وتؤكد التوقعات الجديدة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة كورونا التي تضمنت إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. وقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي برفع تدريجي لهذه الإجراءات.

وبحسب المفوضية، "تشير البيانات المبكرة لشهري مايو ويونيو إلى أن الأسوأ ربما يكون وراءنا".

وتستند التوقعات إلى افتراض عدم تسجيل موجة تفش كبيرة ثانية من إصابات كورونا.

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