الاتحاد الأوروبي يبحث خفض التراخيص المجانية لشركات الطيران

المصدر: د ب أ

تبحث المفوضية الأوروبية خيارات للتخلص التدريجي من تراخيص الكربون المجانية في سوق الكربون لديها ومطالبة شركات الطيران بشراء المزيد من التراخيص التي تحتاجها عبر المزادات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السيناريوهات المختلفة لمستقبل الطيران داخل "نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات" مفتوحة للتعليقات حتى 28 أغسطس.

وتريد رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين خفض عدد التراخيص التي تحصل عليها شركات الطيران مجانا كجزء من استراتيجية الصفقة الخضراء لأوروبا للوصول إلى الحياد المناخي.

ويلعب تسعير الكربون دورا مهما في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتغير المناخي. فكلما انخفض التخصيص المجاني - أو بمعنى آخر كلما زادت حصة المزادات - كلما زاد عدد المشغلين الذين يضعون في الاعتبار التداعيات البيئية السلبية ويركزون على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة".

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