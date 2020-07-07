نيوزيلندا توقف استقبال الرحلات الدولية لمحدودية مرافق الحجر الصحي

المصدر: رويترز

ذكرت شركة طيران نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أنها أوقفت الحجوزات الجديدة للرحلات الدولية القادمة إلى نيوزيلندا بناء على طلب من الحكومة لتحجيم عدد الزوار القادمين، وذلك بسبب مرافق الحجر الصحي المحدودة.

وقالت الناقلة الوطنية في بيان إن هذه الخطوة ستساعد في تمكين البلاد من توفير أماكن للحجر الصحي للركاب القادمين خلال فترة الأربعة عشر يوما اللازمة.

وقال كام والاس، الرئيس التجاري ومسؤول العملاء بطيران نيوزيلندا في البيان "نقبل ذلك كإجراء ضروري قصير الأمد بالنظر إلى الطاقة المحدودة لمرافق الحجر الصحي".

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