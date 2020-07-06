"أوبر" و"بوستميتس" تتفقان على اندماج بقيمة 2.65 مليار دولار

المصدر: رويترز

أوردت بلومبرج نيوز أن أوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي وافقت على صفقة لشراء تطبيق بوستميتس لتوصيل طلبات الأطعمة في صفقة مبادلة أسهم بقيمة 2.63 مليار دولار.

وقالت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة إن مجلس إدارة أوبر أقر الصفقة التي قد يعلن عنها اليوم الاثنين، مضيفة أن من المتوقع أن يواصل بيير-ديمتري جور-كوتي، رئيس أوبر إيتس، إدارة أنشطة توصيل الطعام الناتجة عن الاندماج.

ولم ترد اي من الشركتين على طلب للتعقيب من رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، قالت رويترز إن بوستميتس أحيت خططا لطرح عام أولي بعد صفقات في قطاع خدمات توصيل الطعام الإلكترونية أشاعت اهتماما بالاستحواذ على الشركة.

وكانت أحدث قيمة تقديرية لبوستميتس 2.4 مليار دولار حين جمعت 225 مليون دولار في جولة خاصة لتدبير التمويل في سبتمبر.

تأسست بوستميتس في سان فرانسيسكو في 2011 واستحوذت على ثمانية بالمئة من سوق توصيل الوجبات في الولايات المتحدة في مايو، بحسب شركة التحليلات سكند ميجر.

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