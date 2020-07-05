تاج محل يفتح أبوابه مجددا للسائحين غداً

المصدر: رويترز

سيتعين على زوار ضريح تاج محل بالهند وضع الكمامات في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم لمس الأسطح الرخامية المتلألئة عندما يعاد افتتاح الضريح غداً الاثنين بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولن يتم السماح سوى لخمسة آلاف سائح فقط في اليوم على مجموعتين بزيارة الضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جاهان في القرن السابع عشر تعبيرا عن حبه الجارف لزوجته الراحلة ممتاز محل. واستغرق العمل في تشييد الضريح نحو 22 عاما.

وكان عدد السائحين للضريح يصل في مستويات الذروة إلى 80 ألفا في اليوم.

وقالت وزارة السياحة الاتحادية في تغريدة: "سيتم تطبيق بروتوكولات مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الصحية الأخرى في جميع المعالم والمواقع المحمية".

وقررت السلطات إعادة فتح تاج محل والآثار الأخرى، مثل القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي، في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن أكبر زيادة في حالات الإصابة في يوم واحد بلغت 24850 حالة وأكثر من 600 وفاة، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 673 ألفا و165 حالة، لتقترب الهند بذلك من روسيا، ثالث أكثر البلدان تضررًا على مستوى العالم.

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