بريطانيا تزيد مدربي الوظائف مع تأثير العزل على سوق العمل

المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية البريطانية إن الحكومة ستزيد عدد مدربي التأهل للوظائف إلى المثلين في إطار خطة لمعالجة الزيادة في معدل البطالة والتي نجمت عن تدابير العزل العام ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن عدد مدربي الوظائف في مراكز العمل البريطانية سيتضاعف إلى 27 ألف شخص بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه (997 مليون دولار).

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء خطواته التالية لانتشال خامس أكبر اقتصاد في العالم من الركود الذي أصابه بسبب تدابير العزل العام والتي أدت إلى انكماش بلغ 20% في الإنتاج في أبريل.

وتراجع عدد المدرجين على كشوف رواتب أرباب العمل أكثر من 600 ألف شخص في أبريل ومايو.

وقالت الوزارة إن مدربي العمل سيوفرون للساعين للالتحاق بوظائف دعما لبناء مهارات وتحسين احتمالات التحاقهم بعمل.

وكانت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصادي صندوق النقد الدولي قد قالت الأسبوع الماضي إنه يتعين على بريطانيا التفكير في زيادة إعانة البطالة للمساعدة في جعل الناس يلتحقون بنوع العمل الذي من المرجح أن يكون محل طلب بعد العزل العام.

وطالب أرباب العمل الحكومة بخفض مساهماتهم في التأمين الاجتماعي واتخاذ اجراءات أخرى لمساعدتهم على الاحتفاظ بالعاملين بعد انتهاء برنامج الاجازات المؤقتة الحكومي الضخم في بريطانيا في آخر أكتوبر.

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