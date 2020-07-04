الخطوط الجوية الكينية تبدأ جولة من خفض الوظائف

المصدر: د ب أ

بدأت شركة الخطوط الجوية الكينية جولة شطب وظائف تستمر ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يناقش فيه برلمان البلاد مشروع قانون لتأميم الشركة التي تصاعدت خسائرها بقوة جراء تداعيات تفشي وباء كورونا العالمي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه من المتوقع استكمال هذه الجولة في الثلاثين من سبتمبر المقبل، وذلك استنادا لمذكرة للموظفين أصدرها الرئيس التنفيذي للشركة آلان كيلافوكا، وتحمل تاريخ أمس الجمعة، الثالث من يوليو. ولم تفصح المذكرة عن عدد الموظفين الذي سيتضررون جراء هذه الخطوة.

وجاء في المذكرة أنه عندما تستأنف رحلات الطيران الداخلية، سيؤدي انخفاض الطلب إلى خفض عدد العمال الذين تحتاجهم العمليات، كما سيستمر بعض الموظفين في اجازات بدون راتب بداية من بعد غد الاثنين، يوليو.

وكان كيلافوكا ذكر في مقابلة سابقة أواخر الشهر الماضي: "نتوقع تباطؤ الطلب بنحو 50%، على الأقل، بداية من الآن وحتى شهر ديسمبر... وعلى الأصول الخاصة بنا أن تعكس ذلك، وعلى عملياتنا أن تعكس ذلك... إنه أمر مسلم به".

ووصل عدد الموظفين في الخطوط الجوية الكينية إلى 3734 بنهاية عام 2019، وإجمالي رواتبهم إلى 13.5 مليار شلن (حوالي 126.6مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 11% من إجمالي تكاليف التشغيل بالشركة سنويا، بحسب تقرير سنوي. وشكلت رحلات نقل الركاب حوالي 81% من ايرادات الشركة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ6.85% من عمليات الشحن.

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