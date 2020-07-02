تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال يونيو

المصدر: د ب أ

تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي إلى 11.1%، مقابل 13.3% في مايو الماضي، بحسب ما أظهرت إحصاءات مكتب العمل اليوم الخميس.

وارتفع معدل التوظيف في الوظائف غير المتعلقة بالزراعة بواقع 4.8 مليون وظيفة الشهر الماضي، في حين انخفض من تم إدراجهم في قائمة من جرى تسريحهم مؤقتا بواقع 4.8 مليون شخص ليصل العدد إلى 10.6 مليون شخص.

وتعكس هذه الأرقام الأسابيع الأولى من شهر يونيو الماضي. مع ذلك، شهدت أمريكا توقف لعمليات إعادة فتح الاقتصاد بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا مما يهدد تعافي الاقتصادي.

من ناحية منفصلة، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بلغت 1.42 مليون طلب، بانخفاض بواقع 55 ألف طلب فقط مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي مازال يواجه صعوبات.

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