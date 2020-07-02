أسعار الغذاء العالمية ترتفع في يونيو لأول مرة في 2020

المصدر: رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية في يونيو حزيران سجلت أول ارتفاع لها في 2020 بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4% عن مايو.

وقالت فاو إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004.

وأضافت "مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة".

وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في مايو أيار، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط نزولية.

وقفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 11.3% في يونيو بعد أن هبط لأربعة أشهر متوالية. ويعكس التعافي بالأساس زيادة في قيمة زيت النخيل التي تلقت دعما من تعافي الطلب العالمي على الاستيراد ومخاوف من مشكلات محتملة في الإنتاج بسبب نقص مطول في العمالة الوافدة متعلق بتبعات الجائحة.

وأضافت فاو أن مؤشر أسعار السكر ارتفع 10.6% على أساس شهري وصعد مؤشر منتجات الألبان 4% لكن كل مكوناته بقت دون أسعارها قبل الجائحة.

وعدلت فاو أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة 3% عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

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