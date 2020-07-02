أوبك تخفض صادرات النفط في يونيو 1.84 مليون برميل

المصدر: رويترز

أفادت تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات النفط أن أوبك خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميا في يونيو مقارنة مع مستويات مايو إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

وقالت كبلر في تقرير أُرسل بالبريد الإلكتروني إن صادرات أوبك من الخام بلغت في المتوسط 17.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وشكلت الصادرات السعودية قرابة نصف التراجع على أساس شهري، لتنخفض بمقدار 979 ألف برميل يوميا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أوبك تراجع 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو.

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