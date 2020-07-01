فولفو تستدعي 2.1 مليون سيارة بسبب مشكلة في حزام الأمان

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة فولفو كارز المملوكة للصين لصناعة السيارات اليوم الأربعاء أنها سوف تستدعى نحو 2.1 مليون سيارة في أنحاء العالم بسبب عيب سلك من الصلب موصول بحزام الأمان في المقعد الأمامي.

وقالت الشركة إن السلك" ربما، في ظل ظروف معينة نادرة وسلوك المستخدم، يعاني من الانهاك، مما قد يؤدي في النهاية لضرر في السلك، وينتج عن ذلك تباطؤ قدرة حزام الامان على المقاومة".

وقال المتحدث باسم الشركة ستيفان الفستروم في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه لم ترد تقارير حول وقوع حوادث متعلقة بهذا العيب.

وقالت فولفو إنه سوف يتم التواصل كتابيا مع الملاك، وسوف يطلب منهم التواصل مع فروع الشركة لإصلاح العيب مجانا. وفي نفس الوقت، يمكن الاستمرار في استخدام سيارتهم.

وتتعلق عملية الاستدعاء بـ412 ألف سيارة في السويد و308 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية و245 ألف سيارة في الصين و178 ألف سيارة في ألمانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز