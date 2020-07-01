أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن زيادة أسعار البنزين (91 و 95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.

وقالت أرامكو في بيان اليوم الأربعاء إن بنزين (91) أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين (95) يصبح 1.18 ريال لكل لتر.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي، بنزين (91) 0.67 ريال لكل لتر وبنزين (95) 0.82 ريال لكل لتر.

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

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