"إيني" الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اليوم الأربعاء أنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد في المياه المصرية في البحر المتوسط.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الكشف الجديد يقع على عمق 22 مترا وعلى بعد 11 كيلومترا من الساحل و12 كيلومترا شمال غرب حقل نورس وحوالي كيلومتر واحد إلى الغرب من حقل بلطيم الجنوبي الغربي، وكلاهما ينتجان بالفعل.

وقالت إيني إنها ستبدأ مع شركائها "بي بي" و"توتال"، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في مراجعة خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف الإسراع في بدء الإنتاج بالاستفادة من البنى التحتية الحالية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز