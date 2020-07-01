إعادة فتح طوكيو ديزني لاند بعد إغلاقها 4 أشهر

المصدر: د ب أ

أعادت مدينة الترفيه طوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي فتح أبوابها أمام الجمهور اليوم الأربعاء مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وذلك بعد إغلاقهما لمدة أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيخضع زوار المدينة لقياس درجة حرارتهم عند الدخول مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة بقائهم داخل المدينة الترفيهية باستثناء فترات الطعام.

ومع توفير عبوات مطهر الأيدي في الكثير من الأماكن داخل المدينة الترفيهية، فإن الزوار مطالبين بغسل وتطهير أيديهم على فترات أثناء وجودهم داخلها.

في الوقت نفسه قررت شركة أورينتال لاند التي تدير المدينة الترفيهية بخفض عدد الزوار المسموح لهم بدخول المدينة إلى نصف العدد الطبيعي خلال فترة ما قبل الجائحة، مع إلغاء أي عروض ترفيهية أو تجمعات داخل المدينة.

وقال رجل في الأربعينيات من عمره لإذاعة إن.إتش.كيه اليابانية تعليقا على زيارته للمدينة الترفيهية "كنت اتطلع إلى هذا اليوم إنه يشبه الحلم".

يذكر أن طوكيو ديزني لاند هي ثالث مدينة ترفيهية تابعة لمجموعة ديزني الأمريكية تستأنف نشاطها في العالم بعد ديزني لاند شنغهاي وديزني لاند هونج كونج. وتعتزم ديزني لاند باريس فتح أبوابها مجددا يوم 15 يوليو المقبل.

كانت مجموعة ديزني الأمريكية قد أغلقت جميع المدن الترفيهية التابعة لها في مختلف أنحاء العالم منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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