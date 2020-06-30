الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في 8 أعوام

المصدر: رويترز

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في حوالي ثمانية أعوام اليوم الثلاثاء إذ تغذي طفرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة، وهو ما ساعد المعدن النفيس على تسجيل أكبر مكاسبه الفصلية منذ مارس 2016.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 1779.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1785.46 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1800.50 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بأكثر من 12 بالمئة في الربع الحالي، مع مواصلته الصعود للشهر الثالث على التوالي.

وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1930.70 دولار للأوقية، لكنه يسجل رابع خسارة شهرية على التوالي في أسوأ أداء منذ سبتمبر 2011 .

وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 820.60 دولار للأوقية، مسجلا أكبر مكاسبه الفصلية منذ سبتمبر 2012 .

وارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 18.12 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أداء فصلي منذ نهاية 2010 .

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