الذهب بصدد تسجيل أفضل أداء ربع سنوي في 4 أعوام

المصدر: رويترز

حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات اليوم الثلاثاء وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار الي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1784.10 دولار للأوقية.

والمعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12% في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3% إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6% مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.84 دولار للأوقية.

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