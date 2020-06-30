الكويت تستهدف التشغيل الكامل لحركة الطيران في أغسطس 2021

المصدر: رويترز

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس المقبل، لكن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021.

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشملت الخطة التي تم إعلانها في وقت متأخر مساء أمس، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول اغسطس آب المقبل ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30% وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.

أما المرحلة الثانية فتبدأ في أول فبراير 2021 ومدتها ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60% وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميا.

وتبدأ المرحلة الثالثة في أول أغسطس 2021، ويتم فيها الوصول الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب الى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميا.

وبدأت الكويت، التي سجلت أكثر من 45520 إصابة بمرض كوفيد-19 و350 حالة وفاة، خطة من خمس مراحل في بداية يونيو لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيا. ولا يزال حظر التجول الجزئي قائما.

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