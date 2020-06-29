"ساس" للطيران تعتزم شطب 1600 وظيفة في الدنمارك

المصدر: د ب أ

قال نقابيون في الدنمارك اليوم الاثنين إن شركة الطيران الاسكندنافية "ساس" أبلغت حوالي 1600 من موظفيها في الدنمارك باعتزامها الاستغناء عنهم.

يذكر ان ساس واحدة من شركات طيران كثيرة في العالم تضررت بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الشركة في أبريل الماضي اعتزامها الاستغناء عن نحو نصف عدد العاملين لديها بما يصل إلى حوالي 5000 وظيفة دائمة.

وذكر وكالة ريتزاو الدنماركية للانباء أن خطة الشركة في الدنمارك تتضمن الاستغناء عن حوالي 1400 موظف دائم منهم 684 من أفراد الضيافة الجوية و586 من موظفي الخدمات الأرضية و176 طيار.

وقالت كريستا سيري رئيسة نقابة المضيفين الجويين في الدنمارك إن الشركة عرضت على الموظفين تحويل تسريحهم إلى اجازة بدون أجر لمدة تصل إلى 24 شهرا مع إمكانية إعادتهم إلى العمل مع تحسن سوق الطيران.

وأضافت سيري في تصريحات لوكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية، أن الأمر يعتبر تخمينا، لأنه يتوقف على حجم استئناف النشاط الانتاجي في الدول الاسكندنافية وحجم عودة مواطني هذه الدول إلى السفر الجوي.

ونقلت وكالة ريتزاو للأنباء عن بيان لمتحدثة باسم ساس في الدنمارك القول إن شطب الوظائف ضروري لآن الشركة لا تتوقع عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستوياته الطبيعية قبل 2022.

كما تعتزم ساس خفض عدد الطيارين العاملين لديها في النرويج والسويد.

كانت حكومات السويد والدنمارك واللتان تمتلكان حصة رئيسية من أسهم ساس قد أعلنتا في وقت سابق من الشهر الحالي رغبتهما في ضخ المزيد من الأموال إلى الشركة للمحافظة على نشاطها.

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