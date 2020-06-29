"أوبك" تقلص إنتاج النفط 1.25 مليون برميل في يونيو

المصدر: رويترز

خلصت تقديرات من شركة "بترو لوجستكس" لتتبع الناقلات، إلى أن "أوبك" قلصت إنتاج النفط في يونيو 1.25 مليون برميل يومياً عن مستويات مايو في إطار تنفيذها الاتفاق المبرم مع روسيا وحلفاء آخرين للحد من الإمدادات.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض الإمدادات بمقدار غير مسبوق يبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بدءاً من أول مايو لتعويض هبوط سعر النفط والطلب عليه بسبب أزمة فيروس كورونا. ويبلغ نصيب "أوبك" من الخفض 6.084 ملايين برميل يومياً.

وقالت "بترو لوجستكس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا، وهي الدول التي لا يشملها اتفاق الخفض، مازالت الإمدادات من دول أوبك العشر الأخرى تبعد نحو 1.55 مليون برميل يومياً عن مستوى الالتزام الكامل.

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