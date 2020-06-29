مصر تحقق معدلات نمو جيدة رغم تداعيات كورونا

المصدر: د ب أ

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الاثنين إن مصر تحقق أفضل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:"نسعى لمواصلة معدلات النمو رغم تأثير وباء كورونا المستجد على معدلات الاقتصاد العالمى".

وأوضح أن الحكومة تسعى كذلك إلى مواصلة النمو بالتركيز على قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والطاقة والزراعة، مؤكداً أن خطة العام المالى المقبل تتضمن 300 مليار جنيه ( الدولار يساوي 16.16 جنيه مصري) انفاق حكومى فى قطاع التشييد والبناء.

وأضاف أن مصر نفذت مشروعات تنموية بحجم استثمارات 4.5 تريليون جنيه على مدار الست سنوات الأخيرة لافتا إلى تخصيص 15 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت.

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