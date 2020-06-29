لبنان: لا قيود على نقل الأموال النقدية من الخارج

المصدر: د ب أ

أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان اليوم الاثنين، عدم وجود قيود على نقل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان.

وقالت مديرية الجمارك، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إن ذلك يأتي في ضوء إعادة فتح المطار بعد غد الأربعاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى.

وأضافت أن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى يقتضي التصريح الذي لا تستغرق إجراءاته سوى بضعة دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

وأشارت إلى أنها تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن، داعية المسافرين لمراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص.

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