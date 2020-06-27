جونسون: مستعدون للانسحاب من محادثات "بريكست"

المصدر: د ب أ

هدّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مجدداً اليوم، بالانسحاب بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وذكر جونسون، في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيسكي، أنه بينما لقي الاتفاق على تكثيف المفاوضات الشهر المقبل ترحيباً من جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة مستعدة للخروج "بناء على شروط أستراليا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولا يوجد اتفاق تجاري رسمي بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وتتفاوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن شروط اتفاق الانفصال منذ شهور، ولا تزال آفاق واحتمالات الاتفاق غير واضحة.

وبدون اتفاق تجاري، تتخلف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن التبادل التجاري بشروط منظمة التجارة العالمية اعتباراً من يناير 2021، ما يعني فرض رسوم جمركية مرتفعة وحدوث صدمة اقتصادية.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر المقبل.

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