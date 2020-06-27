بريطانيا ترفع الحجر الصحي عن الوافدين من دول ذات مخاطر منخفضة

المصدر: رويترز

قالت الحكومة البريطانية أمس الجمعة إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وسترفع الحكومة أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وستسهل الإجراءات على البريطانيين السفر للخارج لقضاء العطلات، وتأتي في ظل بحث الوزراء عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وقالت متحدثة باسم الحكومة "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم...لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز