أمريكان إيرلاينز تستأنف رحلاتها بدءا من أول يوليو

المصدر: د ب أ

قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز جروب" إنها ستبدأ في تسيير رحلات بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من الأول من يوليو، متخلية عن قيود مفروضة على حمولة الطائرة من الركاب، والتي كانت تهدف إلى تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، قالت شركة الطيران في بيان اليوم الجمعة إنه سيتم إعلام الركاب عندما يحجزون على رحلات مزدحمة، ويمكنهم نقل حجوزاتهم دون أي تكلفة.

علاوة على ذلك، ستطلب الشركة من الركاب اعتبارا من الثلاثين من يونيو بإثبات خلوهم من أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا للأربعة عشر يوما السابقة على سفرهم.

وتتخلى الشركة عن قيودها بشأن شغل مقصورات الطائرات بكاملها، في الوقت الذي تتفاقم فيه جائحة فيروس كورونا في أجزاء من الولايات المتحدة كانت بمنأى عنها إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام.

ومن بين هذه المناطق ولايات، لدى شركة الطيران بها عمليات رئيسية، مثل تكساس وأريزونا ونورث كارولينا.

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