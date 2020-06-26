إيطاليا تحظر استخدام الخزائن العلوية على متن الطائرات

المصدر: د ب أ

أصدرت هيئة الطيران المدني في إيطاليا قواعد أكثر صرامة بالنسبة إلى الأمتعة التي يحملها الركاب داخل الطائرة، حيث سيحظر على الركاب اصطحاب حقائب السفر الكبيرة إلى مقصورة الطائرات التي تقلع من البلاد.

وقالت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني الإيطالية، اليوم، إنه سيسمح للركاب باصطحاب الحقائب الصغيرة فقط التي يمكن وضعها تحت المقعد أمامهم.

وتشير توجيهات هيئة الطيران المدني التي نشرت نسخة منها على الإنترنت إلى أنه لن يُسمح لأسباب صحية باستخدام الخزائن العلوية لوضع الامتعة الخاصة بالركاب تحت أي ظرف من الظروف.

وقد بينت الارشادات السابقة الصادرة عن هيئة الطيران المدني أنه لا يمكن للركاب اصطحاب أمتعة "كبيرة" على متن الطائرة، ولكن لم تشر التوجيهات إلى حظر صريح على استخدام الخزائن العلوية.

ويبدو أن السبب المنطقي وراء القيود المفروضة على اصطحاب حقائب اليد على متن الطائرات هو تسريع إجراءات الصعود والنزول للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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