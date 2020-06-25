طيران كانتاس الأسترالية تعتزم شطب 6 آلاف وظيفة

المصدر: د ب أ

تعتزم مجموعة الطيران الأسترالية كانتاس أيروايز جروب شطب حوالي 6000 وظيفة في مختلف القطاعات، مع استمرار منح حوالي 15 ألف موظف اجازة من العمل في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران ككل.

وذكرت الشركة في بيان أنها ستوقف تشغيل 100 طائرة على الأقل لمدة تصل إلى 12 شهرا، بما في ذلك أغلب طائرات أسطولها الدولي لخفض النفقات بمقدار 15 مليار دولار أسترالي (10.3 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس جروب اليوم الخميس :"علينا تجهيز أنفسنا لمواجهة سنوات من الإيرادات المنخفضة للغاية. وهذا يعني أن نصبح شركة طيران أصغر على المدى القصير".

وأضاف :"أغلب شركات الطيران مضطرة إلى إعادة هيكلة نفسها حتى تحافظ على بقائها، وهو ما يعني أنها ستصبح اقل حجما وأكثر منافسة".

وتضم مجموعة كانتاس جروب شركة طيران كانتاس أيروايز وشركة الطيران منخفض التكاليف جيت ستار. ومنحت المجموعة حوالي ثلثي العاملين لديها والبالغ 29 ألف موظف اجازة منذ مارس الماضي. ومن المتوقع عودة حوالي 8000 موظف إلى العمل بحلول أغسطس المقبل.

يذكر أن كانتاس تعمل حاليا بنحو 5% من طاقتها التشغيلية الداخلية قبل تفجر جائحة كورونا وتعتزم زيادة النسبة إلى 15 % خلال الشهور المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة لاحتواء الجائحة.

وألغت الشركة جميع رحلاتها الدولية باستثناء رحلاتها إلى نيوزيلندا حتى أواخر أكتوبر المقبل.

وقال جويس إنه يجري محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بشأن تمديد الدعم الحكومي لشركة الطيران المتعثرة، كما يجري محادثات مع الولايات الأسترالية لإعادة فتح أجوائها أمام الرحلات الداخلية.

وستحتفل كانتاس في نوفمبر المقبل بمرور 100 عام على بدء نشاطها.

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