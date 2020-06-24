أمريكا تراجع رسوما على سلع أوروبية

المصدر: رويترز

أفاد إشعار من مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة تعيد النظر في الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات أوروبية وتدرس تغييرها بالنسبة لعدد من المنتجات في ظل الخلاف بين شركاء التجارة فيما يتعلق بمصنعي الطائرات.

وقال الإشعار الذي نُشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء "فيما يتصل بهذه المراجعة، يبحث مكتب الممثل التجاري الأمريكي تعديل قائمة منتجات دول معينة من الأعضاء الحاليين أو السابقين في الاتحاد الأوروبي والمعرضة حاليا لرسوم جمركية إضافية".

وقال إن المراجعة سببها خلاف الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينج.

كانت منظمة التجارة العالمية قد خلصت في وقت سابق إلى أن أكبر مصنعين للطائرات في العالم حصلا على دعم غير عادل بمليارات الدولارات، وسمحت العام الماضي للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل الطائرات والخمور والأجبان، ردا على دعم لإيرباص اعتُبر غير قانوني.

كانت بلومبرج أول من نشر عن الإشعار الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للممثل التجاري الأمريكي، ومن المقرر نشره رسميا في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي إنه قد يعدل الرسوم المفروضة على مجموعة من منتجات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الاحتفاظ برسوم حالية أو زيادتها، وإنه يفكر في فرض رسوم على منتجات أخرى من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بقيمة 3.1 مليار دولار تقريبا.

وتدرس منظمة التجارة العالمية أيضا منح الاتحاد الأوروبي حقوقا مماثلة لفرض رسوم فيما يتعلق بالدعم الذي حصلت عليه بوينج واعتبرته غير مشروع.

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