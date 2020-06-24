مطارات بريطانيا تحذر من تعرض 20 ألف وظيفة للخطر

المصدر: رويترز

حذرت مجموعة معنية بقطاع الطيران من فقدان ما يصل إلى 20 ألف وظيفة بالمطارات البريطانية، داعية الحكومة إلى فعل المزيد لمساعدة القطاع الذي ركد بفعل جائحة كوفيد وتواجهه صعوبة حاليا لاستئناف النشاط بسبب قواعد العزل العام.

وقالت رابطة مشغلي المطارات، والتي تمثل أكثر من 50 مطارا، إنه من المتوقع أن تنخفض أعداد المسافرين بالمطارات البريطانية بشكل كبير مستقبلا، وإن تحليلا لأعضائها يشير إلى أن ما يصل إلى 20 ألف وظيفة عرضة للخطر.

وحذرت الرابطة من أن ما يصل إلى 110 آلاف وظيفة قد تُفقد في القطاعات التي تدعمها المطارات. وفي وقت لاحق اليوم، قالت شركة الخدمات الأرضية ومناولة البضائع سويسبورت إنها قد تسرح ما يصل إلى أربعة آلاف و556 من موظفيها في بريطانيا وأيرلندا.

ودعت الرابطة الحكومة إلى التخلي عن نظامها للعزل العام وتقديم إعفاءات ضريبية ومد أجل برنامج للاحتفاظ بالوظائف وتمويل الجهة المنظمة للقطاع بشكل مباشر ووقف الضرائب على المسافرين جوا للمساهمة في الحفاظ على الوظائف بالقطاع.

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