منظمة: تراجع التجارة العالمية تاريخي بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

وفي أبريل، توقعات المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32% في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24% في عام 2021.

ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة اليوم لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة 3% في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "تراجع التجارةالذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".

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