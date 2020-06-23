"سوفت بنك" اليابانية تعتزم بيع أسهمها في "تي موبايل" الأمريكية

المصدر: د ب أ

أعلنت مجموعة "سوفت بنك جروب" اليابانية، اليوم الثلاثاء أنها تعتزم بيع أسهمها في شركة "تي موبايل" الأمريكية لخفض ديونها وتوسيع عمليات إعادة شراء الأسهم.

وذكرت المجموعة في بيان أنها ستبيع ما يصل إلى 198.3 مليون سهم، بقيمة 20.8 مليار دولار، في شركة الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المجموعة اليابانية لبيع أصول تصل إلى 4.5 تريليون ين (42 مليار دولار) لإعادة شراء أسهمها وتقليص ديونها دعما لسعر سهمها.

وذكرت المجموعة أنه "من منطلق الوضع الحالي، حيث هناك تخوف من حدوث موجة ثانية وثالثة لتفشي كوفيد - 19، تعتقد المجموعة أنها تحتاج إلى تعزيز إضافي لاحتياطياتها النقدية".

وفي الشهر الماضي، أعلنت المجموعة تسجيل خسارة صافية قدرها 1.44 تريليون ين في الربع الأول من هذا العام بسبب خسائر الاستثمار وجائحة كوفيد-19.

وقالت المجموعة إن صندوق "رؤية" الاستثماري السعودي الياباني، والذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تكبد خسارة استثمارية بقيمة 1.8 تريليون ين بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل رئيسي.

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