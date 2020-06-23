أمريكا تمدد وقف إصدار العديد من تأشيرات العمل

المصدر: د ب أ

قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين إن الولايات المتحدة ستمدد وقف إصدار تأشيرات الدخول للعمل في مجموعة من الوظائف حتى نهاية العام الحالي، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تؤثر على أكثر من 500 ألف شخص.

وبحسب المصدر، فإن الرئيس ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا لتمديد العمل بالقواعد التي سبق وضعها بالنسبة لتأشيرات دخول العمل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

يشمل قرار تمديد التعليق التأشيرات من فئة "إتش1 بي" التي تتعلق بالعمال المهرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وفئة "إل1" للمديرين الأجانب إلى جانب فئات الأخرى من الوظائف. كما سيتم تمديد وقف دخول الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء.

في الوقت نفسه ستعفي الإدارة العمال في مجال الصناعات الغذائية من قرار وقف إصدار تأشيرات الدخول.

يذكر أن هذا الأمر التنفيذي هو الأحدث في سلسلة تحركات الرئيس ترامب للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الأمر التنفيذي يستهدف مساعدة قوة العمل الأمريكي في التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

في الوقت نفسه لا يبدو أن هذا الإجراء سيكون له تأثير مباشر على أي شخص موجود في الولايات المتحدة في اللحظة الحالية.

وتقول الإدارة الأمريكية والدوائر المحافظة أن القواعد الحالية للتأشيرة الأمريكية لم يتم صياغتها بشكل جيد لضمان السماح بدخول العمالة الأعلى مهارة إلى الولايات المتحدة ولكنها تعد وسيلة من شانها تجعل الشركات الأمريكية تتجنب دفع أجور مرتفعة.

في المقابل يقول المنتقدون إن تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة يضر بمصالح البلاد ويقلص قدرتها على الابتكار والإبداع.

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