"دلتا ايرلاينز" تستأنف رحلاتها بين أمريكا والصين

المصدر: د ب أ

قالت شركة "دلتا ايرلاينز" الأمريكية للطيران إنها ستستأنف خدماتها بين مطاري سياتل وشنغهاي بودونج عبر مطار انشيون في سول يوم 25 يونيو الجاري، وستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "دلتا" قولها إنها اعتبارا من يوليو، ستقوم بتسيير رحلة واحدة أسبوعيا من سياتل وديترويت، عبر انشيون أيضا.

وقالت "دلتا" إنها أول شركة طيران أمريكية تعيد ربط الولايات المتحدة والصين منذ تعليق الرحلات في شباط/فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وستكون رحلات "دلتا ايرلاينز" بين مطار شنغهاي بودونج وسياتل على متن طائرات من طراز "ايه 350".

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