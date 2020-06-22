"مبادلة أبوظبي" تخطط لتوسعة محفظتها في آسيا

المصدر: رويترز

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة خلدون خليفة المبارك إن المجموعة تخطط لتوسعة محفظتها في آسيا.

وتستثمر مبادلة، ثاني أكبر مستثمر حكومي بأبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، 9% من محفظتها في آسيا.

وأضاف المبارك في مناسبة لبلومبرج: "من منظور نسبي استثماراتنا في آسيا دون المستوى. سنعمل على تحقيق نمو في محفظتنا بآسيا".

وتأتي تصريحاته بعد أسابيع من موافقة الصندوق السيادي على استثمار 1.2 مليار دولار في جيو بلاتفورمز للأنشطة الرقمية وهي وحدة تابعة لريلاينس إندستريز الهندية مقابل حصة 1.85%.

وقال إن 38% من محفظة مبادلة في الولايات المتحدة وهي تسعى للحفاظ عليها وزيادتها. وتابع" لا أتوقع أن نقلص انكشافنا. على العكس، نريد أن نحافظ على هذه المساحة ومواصلة النمو فيها" مضيفا أن التقييمات الحالية مرتفعة ولكن جودة الاستثمارات تبرر ذلك.

وقال المبارك إن ثمة تحولا في إقبال لجنة الاستثمار على المخاطرة بعدما سعت للأمان في الاسابيع الأولي لجائحة كوفيد 19. وتابع "في الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك الكثير من المعلومات والتقدير لنوع المخاطر التي يمكن تبنيها من المنظور المؤسسي".

وعلى النقيض، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر نشاطا وضخ 7.7 مليار دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية في الربع الأول.

ويعتقد المبارك أن تعافي الاقتصاد من فيروس كورونا سيستغرق وقتا.

وقال "اعتقد بأنه ينبغي التحول الآن إلى نمط التعايش مع كوفيد" مضيفا أن مبادلة ستصبح مستثمرا أكثر تطورا في التكنولوجيا في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

ويدير الصندوق أصولا بقيمة 232 مليار دولار ويهتم بقطاعات من بينها التكنولوجيا الطبية والزراعية والذكاء الصناعي وعلوم الحياة.

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