"إيكومار" الإماراتية تعتزم مضاعفة مخزوناتها في الفجيرة أربع مرات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "إيكومار لحلول الطاقة" عزمها توسيع سعتها التخزينية بميناء الفجيرة الإماراتي إلى 500 ألف متر مكعب (4.2 مليون برميل) بحلول عام 2022، وذلك مقابل 130 ألف متر مكعب حاليا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "لي شاديك" المسؤول عن حركة التجارة بالشركة، في مقابلة عبر الهاتف، قوله إن الشركة لديها التمويل اللازم لكافة مراحل البناء، وأنها جاهزة للبدء في المرحلة الأولى، التي ستشهد إضافة سعة تخزينية بـ 60 ألف متر مكعب.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتخزين الخام والنافتا والكيروسين والسولار والمازوت.

ومن المقرر أن يشمل التوسيع رفع سعة تخزين جميع المنتجات، خاصة الخام والبنزين.

ومن المقرر أن تدعم زيادة السعة التخزينية أنشطة الشركة وعمل مصفاتها التي تستوعب 15 ألف برميل في اليوم وبدأت العمل قبل ثلاثة أشهر.

وتدرس الشركة مضاعفة طاقة التكرير.

وتعتزم الشركة، التي لا توفر مخزونا لأطراف ثالثة، القيام بذلك عام 2022.

و"إيكومار لحلول لحلول الطاقة" مملوكة لمستثمرين أوروبيين وشرق أوسطيين.

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