"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لخام برنت إلى 43.7 دولار للبرميل

المصدر: رويترز

رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش، توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولاراً للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولاراً.

ورفع البنك توقعاته لخام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل في 2021، 55 دولاراً في 2022، كما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولاراً و 50 دولاراً على التوالي في العامين المقبلين.

وقال بنك أوف أمريكا إن رؤيته الإيجابية تعكس مسارا أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف أوبك+.

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