المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير للشهر الثاني

المصدر: د ب أ

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البنك اليوم الاثنين الإبقاء على سعر الفائدة على قروض العام الواحد عند مستوى 3.85% وعلى قروض الخمس سنوات عند مستوى 4.65%.

كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل الماضي، حيث تم في ذلك الوقت خفض الفائدة على القرض السنوي بمقدار 20 نقطة أساس أي 0.2 نقطة مئوية وفائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.

وكان بنك الشعب الصيني قد ضخ في الأسبوع الماضي 200 مليار يوان في النظام المالي من خلال آلية إقراض متوسطة المدى بفائدة قدرها 2.95% وهي نفس قيمة الآلية السابقة.

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