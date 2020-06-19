رئيس الفيدرالي الأمريكي: مسار تعافي الاقتصاد سيكون صعباً

المصدر: رويترز

في تصريحات تعزز موقفه الحذر في الآونة الأخيرة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الجمعة إن تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، وإنه لن يكون عناك إصلاح سريع.

وقال باول في تصريحات استهل بها مناقشة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قيادات محلية في يانجستاون بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة "سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا ... سيكون الطريق أمامنا صعبا".

وقال "فُقدت أرواح وسبلا للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة".

كان باول قد شدد في ظهورين منفصلين أمام مشرعين بالكونجرس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع على أن الولايات المتحدة تواجه طريقا طويلا للتعافي بشكل عام بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.

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