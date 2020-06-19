الذهب يصعد بفعل حالات إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1740.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3% إلى 1753 دولار للأوقية.

كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم.

صعدت أسعار الذهب 15% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.

ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 1.2% إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

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