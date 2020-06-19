شركة الطيران الأيرلندية تسرح عدد من عمالها بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية "أير لينجوس" اليوم الجمعة، أنها ستفصل 500 من عمالها بسبب تراجع عمليات السفر الجوي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانتقدت الحكومة المؤقتة في أيرلندا لفشلها في "اتخاذ خطوات مثل التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وذكرت الشركة أن انهيارا " كارثيا " فى عمليات السفر الجوي، تسبب في خفض عملياتها إلى 5% من عملياتها قبل تفشي الجائحة، وقالت إن دولا أوروبية أخرى " اعادت تدريجيا خدمات النقل والربط استجابة لدعوة المفوضية الاوروبية للقيام بذلك".

وقالت الشركة إن الرحلات الثلاثين التي قامت بها "أير لينجوس" في الأسبوع الماضي تمثل نحو 10% من مستوى النشاط في الأسبوع نفسه قبل عام واحد.

وجاء شطب الوظائف اليوم الجمعة في أعقاب إعلان يوم الاثنين الماضي، من قبل "أير لينجوس" أنه سيتم خفض الأجور وساعات العمل إلى 30% من مستويات ما قبل الجائحة.

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