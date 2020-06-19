الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

المصدر: د ب أ

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الجمعة خلال القمة التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في النزاع الذي تشهده منطقة شرق أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات لأول مرة على روسيا في يوليو 2014 على خلفية قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين المواليين لروسيا بشرق أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا كل ستة أشهر.

ومن المقرر اتخاذ قرار رسمي خلال الأسابيع المقبلة بتمديد العقوبات على موسكو حتى بعد 31 يوليو الحالي.

وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على روسيا بمدى إحراز تقدم في اتفاقية "مينسك" التي تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وتطالب الجانبين الروسي والأوكراني بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة بشرق أوكرانيا.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وهو ما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية ويقلل من بعض واردات التكتل.

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