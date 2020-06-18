الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من المحادثات الدولية للضرائب الرقمية

المصدر: د ب أ

أكد وزير فرنسي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة أبلغت دولا أوروبية بأنها تعتزم الانسحاب من المحادثات الهادفة إلى التوصل لنهج دولي لفرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية العملاقة.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب تجارية بسبب ضريبة وطنية في فرنسا على شركات الإنترنت الكبرى، إلى أن وافقت باريس في كانون ثان/يناير على تعليق هذه الضريبة حتى ديسمبر بانتظار التوصل لاتفاق خلال المحادثات الجارية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه ونظراءه في كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تلقوا رسالة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين تفيد بأن واشنطن لم تعد ترغب في مواصلة المحادثات.

وفي تصريحات إذاعية، وصف لومير الرسالة بأنها "استفزازية". وقال :"كنا على وشك التوصل إلى اتفاق لفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة".

وأصبحت معدلات الضرائب المنخفضة على بعض الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية، قضية مثيرة للجدل بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

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