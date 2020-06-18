الدنمارك تعتزم تخفيف قيود السفر إلى أغلب الدول الأوروبية

المصدر: د ب أ

أعلنت الدنمارك أنها سوف تخفف تحذيرات وقيود السفر المفروضة على أغلب الدول الأوروبية بدءا من 27 يونيو ولكنها أكدت على أن الدخول والسفر متوقف على معدلات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال وزير الخارجية ييبي كوفود اليوم الخميس: "أنا مسرور أنه يمكننا الآن اتخاذ خطوة كبيرة باتجاه عودة الحياة لطبيعتها وتمكين الدنماركيين من السفر إلى المزيد من الدول في أوروبا".

وسوف تطبق قيود السفر على الدول التي تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف ساكن أسبوعيا، وبالتالي تم استبعاد البرتغال وأغلب مناطق السويد المجاورة استنادا إلى المعدلات الحالية.

وتنص القاعدة الأخرى، بين أشياء أخرى، على أن الدنماركيين لا يخضعون للقيود.

ومن المقر إصدار قائمة بالدول التي ترفع عنها قيود السفر في 25 يونيو.

وأغلقت الدنمارك حدودها في منتصف مارس في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ولكنها خففت تدريجيا القيود.

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