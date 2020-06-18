وزراء "أوبك+" يجتمعون لمراجعة خفض الإنتاج والتزام الدول

المصدر: رويترز

من المقرر أن تبدأ لجنة وزارية لأوبك+ محادثات في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس لمراجعة ما تحقق من تقدم في خفض قياسي لإمدادات النفط ومناقشة خطط من دول لم تلتزم بعد بحصتها من الخفض بالكامل بشأن تصورها المطروح لكيفية الوفاء به.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا سارية منذ الأول من مايو.

وافقت أوبك+ في السادس من يونيو على تمديد تلك الخفيضات لشهر إضافي حتى نهاية يوليو في دعم إضافي للسوق.

ومن المقرر أن يقل مستوى الخفض بعد يوليو.

وقال مصدران من أوبك+ إن الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت اليوم الخميس للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تقدم المشورة لأوبك+، لن يوصي على الأرجح بتمديد التخفيضات القياسية حتى أغسطس.

وقال مصدر في أوبك "أمر مستبعد ولكن دعونا ننتظر ونرى" مضيفا أن اللجنة ستقرر أيضا موعد عقد اجتماعها المقبل، المقرر عقده في يوليو والذي سيناقش حينها مستويات الخفض من أغسطس آب فصاعدا.

وتعافت أسعار النفط لما يفوق 41 دولارا للبرميل من أقل مستوى في 21 عاما والذي بلغته في أبريل عندما سجلت أسعارا دون 16 دولارا للبرميل. وجاء ذلك بفضل خفض الإمدادات وتعافي الطلب مع تخفيف الحكومات لإجراءات عزل عام فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في أوبك+ إن خبراء فنيين من المجموعة اجتمعوا أمس الأربعاء لم يقدموا توصية بشأن تمديد إضافي لمستويات الخفض الحالية وركزوا بدلا من ذلك على معدلات الإنتاج والتزام الدول.

وقال مصدران في أوبك+ إن من المتوقع أن تقدم العراق وقازاخستان خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج للجنة المراقبة الوزارية. والدولتان كانتا من بين الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصتهم بالكامل من الخفض الشهر الماضي.

وقال مصدران في أوبك+ أمس الأربعاء إن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو أيار كان قويا عند 87%.

وتتألف لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من أعضاء في أوبك هم الجزائر والكويت وفنزويلا ونيجيريا والعراق والإمارات والسعودية إضافة لدولتين من خارج أوبك هما روسيا وقازاخستان.

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