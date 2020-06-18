الصين قد تتفوق على اليابان كأكبر مستورد للغاز المسال

المصدر: رويترز

قال رئيس أبحاث الغاز لدى ريستاد إن الصين ربما تتفوق على اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في وقت أقرب من المتوقع مع تعافي الصين من جائحة فيروس كورونا، بينما يظل اقتصاد اليابان في حالة تراجع.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن واردات اليابان من الغاز المسال انخفضت في مايو لأدنى مستوى في 11 عاما عند 4.5 مليون طن مع تسبب الجائحة في توقف النشاط الاقتصادي.

وتظهر بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أن ذلك المستوى يقل عن 5.6 مليون طن استوردتها الصين في مايو.

وتكشف البيانات أن الصين تتجه لاستيراد 5.4 مليون طن وأن اليابان ستستورد خمسة ملايين طن في يونيو.

وقال كارلوس توريز دياز رئيس أبحاث أسواق الغاز والكهرباء لدى ريستاد "في ظل توسعة الصين لقدراتها لإعادة التغويز هذا العام وأيضا تسجيلها تعافيا بوتيرة أسرع فهناك مخاطرة في أن ترتفع واردات الصين اعتبارا من العام الجاري".

وتتوقع ريستاد حاليا أن تتجاوز الصين اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم في 2022، عند 80.1 مليون طن سنويا مقابل 74.3 مليون طن. ويتوقع الكثير من المحللين أن تتفوق الصين على اليابان بحلول 2025 تقريبا.

واليابان أكبر مستورد للغاز المسال في العالم منذ عقود والتغيير قد يشير إلى تحول كبير في إحدى أسرع أسواق الطاقة نموا.

ولم تنشر الصين البيانات الرسمية لشهر مايو وربما لا تتطابق بيانات الشحن من رفينيتيف معها بشكل كامل. وتجاوزت واردات الصين الشهرية من الغاز المسال اليابان في السابق في نوفمبر.

وينخفض طلب اليابان على الطاقة بسبب ارتفاع أعمار السكان وانخفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال مع استئناف اليابان تشغيل مفاعلات نووية، لكن جائحة فيروس كورونا تسببت في انخفاض الطلب على الغاز المسال أكثر.

وتمكنت الصين بشكل رئيسي من احتواء التفشي وارتفع الطلب على الغاز مع ضغط الحكومة على المستهلكين كي ينتقلوا من استخدام الكهرباء والتدفئة المعتمدة على حرق الفحم لخفض التلوث.

وتظهر بيانات الشحن البحري على رفينيتيف أن واردات اليابان من الغاز المسال حتى يونيو 2020 تتجه لأن تبلغ 36.1 مليون طن مقابل 30.8 مليون إلى الصين.

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